Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон в гостях обіграв Борнмут (2:0).

Перемогу команді Роберто Де Дзербі принесли забиті м'ячі у виконанні Фергюсона та Енкісо.

Також зазначимо, що на 85 хвилині на полі з'явився український захисник Ілля Забарний, для якого це був дебют в англійському чемпіонаті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Брайтон в АПЛ:

Борнмут — Брайтон 0:2

Голи: Фергюсон, 28, Енкісо, 90+1.

Борнмут: Нето — Сміт, Стівенс, Сенесі (Забарний, 85), Келлі — Уаттара (Кук, 85), Траоре (Траоре, 72), Лерма, Крісті (Таверньє, 58), Біллінг (Семеніо, 85) — Соланке.

Брайтон: Стіл — Еступіньян, Данк, Вебстер, Велтман — Кайседо (Аярі, 80), Гросс, Мітома, Мак Аллістер (Енкісо, 73), Марч — Фергюсон (Велбек, 73).

Попередження: Стіл.