Німеччина

Німецький фахівець поділився своїми думками після вильоту з Кубка Німеччини.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини проти Фрайбурга (1:2).

"Фрайбург забив два голи після двох ударів по воротах. Не пам'ятаю у суперника інших гольових моментів. У нас були хороші можливості, але завжди чогось не вистачало: останнього пасу, правильного вирішення, точності. Суперник оборонявся дуже глибоко, тому нам не вдавалося чинити тиск на них.

Ми повели у рахунку, потім ще мали два-три моменти, особливо хороший був шанс у Томаса Мюллера. Але ми повинні звинувачувати лише себе. Вилетіти з турніру на стадії чвертьфіналу на своєму полі – величезне розчарування. Ми разом перемагаємо та разом програємо.

Так, мій тренерський штаб мав мало часу, але я несу відповідальність. Нам потрібно проаналізувати, що пішло не так, і підготуватися до наступного матчу", – наводить слова Тухеля Bayern&Germany.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Фрайбург.