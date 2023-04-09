Німеччина

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Фрайбургом.

У рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія в гостьовому протистоянні здолала Фрайбург.

Фрайбург — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу німецької Бундесліги

Головний тренер чинних чемпіонів Німеччини Томас Тухель після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми цілком заслуговували на перемогу. Однак матч видався близьким аж до самого кінця, тому що ми не змогли забити більше голів. Ми мали неймовірну кількість моментів, але згаяли чимало нагод. Трохи не вистачило точності і спокою під час завершення.

Ми були дуже уважними в захисті, наполегливо працювали й пропускали лише по одному шансу суперників за тайм. Це була дуже хороша командна гра.

Сьогодні позитивні враження від нашого виступу явно переважують те, що ми чимало згаяли нагод і здобули важкі три очки, які, утім, для нас дуже важливі.

Я був задоволений усіма гравцями. У Фрайбурзі дуже важко грати тактично і водночас технічно. Вам також потрібно продемонструвати щось особливе. У вівторок у нас буде вже інша, інші завдання, але ми будемо готові", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє домашній матч проти Гоффенгайма.