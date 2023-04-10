Німеччина

Футболіст дістанеться клубу із Франкфурта безкоштовно, бо стане вільним агентом.

Нападник Вольфсбурга Омар Мармош у літнє трансферне вікно змінить команду, але залишиться у Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного єгиптянина зацікавлений Айнтрахт.

Зазначається, що наприкінці сезону футболіст стане вільним агентом, після чого підпише угоду з клубом із Франкфурта.

Цього сезону Мармош провів 29 поєдинків, у яких забив шість голів віддав одну гольову передачу.