Німеччина

Сенегальський фінгер жорстко поплатився за свій конфлікт з одноклубником.

Стала відома сума штрафу, на яку Баварія оштрафувала вінгера Садіо Мане за його удар по обличчю Лерою Сане після гри з Манчестер Сіті (0:3) у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild.

За інформацією джерела, сума штрафу для 31-річного сенегальця становила близько 500 тисяч євро.

Також наголошується, що Сане попросив керівництво мюнхенського клубу не розривати контракт із Мане і не накладати на нього суворих санкцій.

Нагадаємо, конфлікт стався через ситуацію на полі, коли після короткого діалогу після фінального свистка Сане, за чутками ЗМІ, назвав Мане "чорним лайном". В результаті їх розтягували партнери по команді.