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Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі 21 туру УПЛ проти Металіста 1925 (0:0).

"Щоб вигравати – треба забивати. Я говорив хлопцям: в таких матчах потрібно вигризати, діставати, реалізовувати моменти, попри усі умови, треба виривати такі м’ячі. Хлопці старалися, проте на сьогодні маємо такий результат і повинні його прийняти.

Чого не вистачає футболістам? Я вважаю, впевненості. А вона з’явиться тоді, коли почнемо забивати. Треба зробити серію перемог, щоб вона прийшла. Тоді й з реалізацією моментів все буде добре. Помітно, що хлопці хочуть вигравати. Але десь хвилювання, десь тиск того, що треба перемогти за будь-яку ціну, на жаль, тяжіє над усіма нами.

Ми маємо стати тією командою, яка з перших хвилин буде налаштована забивати, тоді ми зможемо розчаровувати суперника і на 94 хвилині, і на 95. Саме цього ми прагнемо.

Команда повинна грати тільки на перемогу, тільки на результат, де буде плюс три очки в нашу скарбничку. Для цього, звісно, потрібно багато працювати. Працювати над реалізацією, над прагненням, щоб з’явилося бажання у всіх, без виключення, грати і перемагати. Тоді прийдуть результати", - наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Олександрія.