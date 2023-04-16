Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 16:30.

Баварія у матчі 28 туру німецької Бундесліги на своєму полі не змогла обіграти Гоффенгайм (1:1).

На гол мюнхенців на 17 хвилині у виконанні Павара, гості відповіли влучним ударом Крамарича в середині другого тайму.

Незважаючи на нічийний результат, Баварія залишилася на першому місці у турнірній таблиці Бундесліги, оскільки в іншому матчі Боруссія Д зіграла внічию зі Штутгартом. У Баварії 59 очок після 28 турів, а у "джмелів" – 57.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Гоффенгайм у німецькій Бундеслізі-2022/23:

Баварія — Гоффенгайм 1:1

Голи: Павар, 17 — Крамарич, 71.

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу (Гравенберх, 80)- Кімміх, Горецка (Мусіала, 59), Коман (Девіс, 59), Мюллер, Сане (Тель, 59) — Гнабрі.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Брукс, Кабак (Нсокі, 62), Анхеліньо, Кадержабек — Стіллер (Бекер, 62), Гайгер (Руді, 90+1), Крамарич — Баумгартнер (Дольберг, 83), Бебу (Бішоф, 90+1).

Попередження: Павар, Упамекано, Акпогума.