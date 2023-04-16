Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 16:30.

У матчі 28 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія в гостях не змогла обіграти Штутгарт (3:3).

До 33 хвилини "джмелі" вели в рахунку з комфортною перевагою у два м'ячі зусиллями Алле та Малена. Однак на 78 та 84 хвилинах господарі двічі вразили ворота суперника та зрівняли рахунок завдяки голам Кулібалі та Вагномана.

Потім на 93 хвилині "джмелі" знову вийшли вперед після голу Рейни, але через чотири хвилини цифри на табло зрівнялися зусиллями Сіласа.

Також зазначимо, що з 39 хвилини господарі грали в меншості після видалення Мавропаноса, який отримав дві жовті картки за чотири хвилини.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Штутгарт — Боруссія Д у німецькій Бундеслізі-2022/23:

Штутгарт — Боруссія Дортмунд 3:3

Голи: Кулібалі, 78, Вагноман, 84, Сілас, 90+7 — Алле, 26, Мален, 33, Рейна, 90+3.

Штутгарт: Бредлов — Мавропанос, Антон, Загаду — Вагноман, Каразор, Ендо, Соса — Мійо (Кулібалі, 74), Фюріх (Сілас, 62) — Гірассі (Томас, 74).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Раєрсон, Джан, Хуммельс (Кулібалі, 46), Геррейро — Мален (Байно-Гіттенс, 69), Беллінгем, Озкан, Брандт (Ройс, 63), Адеємі (Рейна, 82) — Алле (Мукоко, 63).

Попередження: Мавропанос, Ендо, Томас, Сілас — Беллінгем, Ройс, Рейна.

Видалення: Мавропанос, 39 (друга жовта).