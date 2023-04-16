Ветеран команди висловився після сенсаційної нічиєї проти Гоффенгайма.
ТОМАС МЮЛЛЕР, GETTY IMAGES
16 квітня 2023, 14:23
Нападник Баварії Томас Мюллер прокоментував нічию з Гоффенгаймом (1:1) в чемпіонаті Німеччини.
"Ми шоковані нашою грою. Ми добре тренувалися перед матчем. Думаю, тренер дуже засмучений. Нам треба викинути цю гру з голови. Ми проведемо хороший аналіз, а потім подивимося у наступній грі, що вийде", — цитує Мюллера Bavarian Football Works.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Гоффенгайм.