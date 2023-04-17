Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Заступник Міністра молоді та спорту України відповів на доленосне питання.

Заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував новий наказ про заборону українським збірним брати участь у турнірах, де беруть участь спортсмени з росії та білорусі.

Через цей наказ виникли побоювання щодо збірної України, яка бере участь у відборі Євро-2024, де є білорусь.

"Це рішення пропрацьовано з федераціями. Вони також підтримують таку позицію. Ми не ставимо собі за ціль — прибирати наших спортсменів з міжнародних змагань. Що стосується збірної по футболу, то зі командою Білорусі це окремий груповий турнір.

Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони їм участі у відбірковому турнірі", — сказав Бідний в інтерв'ю телемарафону.

Раніше Роман Зозуля поділився своїми думками після нового наказу Міністерства молоді та спорту України.