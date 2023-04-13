Німеччина

Сенегальця покарали за бійку з одноклубником.

Баварія виступила з офіційною заявою щодо інциденту з бійкою між Садіо Мане і Лероєм Сане після поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (0:3).

В клубі вирішили відсторонити Мане від гри з Гоффенгаймом, яка відбудеться цими вихідними в рамках Бундесліги. Крім того, сенегальця оштрафують. Розмір штрафних санкцій не повідомляється.

Сьогодні Олівен Кан та Хасан Саліхаміджич провели зустріч з представниками Мане. Сенегалець перепросив за удар в обличчя німця.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Баварія ви можете на Football.ua.