Німеччина

29-річний німець виступав за "козлів" з 2002 року.

Кельн на своєму офіційному сайті оголосив, що воротар Тімо Хорн залишить склад "козлів" після цього сезону.

У 29-річного німця закінчиться контракт із німецьким клубом і він залишить його на правах вільного агента у пошуках більшої ігрової практики.

Хорн перебуває у складі "козлів" з 2002 року. На його рахунку 329 поєдинків, що є 18 показником в історії клубу та третім серед голкіперів.

"Рішення про відхід з Кельна, як ви уявляєте, неймовірно складне для мене. Я вболіваю за цей клуб стільки, скільки я себе пам'ятаю. Я перебував у команді з того часу, як почав грати у футбол, і продовжував це робити з моменту мого професійного. дебюту у 2012 році. Все змінилося після моєї травми минулого сезону", — сказав Хорн.

У нинішньому сезоні Хорн провів лише один поєдинок у Кубку Німеччини, в якому пропустив два м'ячі.