Хавбек збірної Тунісу може змінити клуб у літнє трансферне вікно.
Ельє Скірі, Getty Images
22 квітня 2023, 15:45
Півзахисник Кельна Ельє Скірі у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті у своєму твіттері.
За інформацією джерела, агент 27-річного хавбека збірної Тунісу запропонував послуги футболіста Мілану та іншим топ-клубам італійського чемпіонату.
Діючий контракт Ельє з "цапами" розрахований до кінця нинішнього сезону, після чого він стане вільним агентом.
У поточній кампанії Скірі провів 34 матчі, в яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.