Німеччина

Хавбек збірної Тунісу може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Півзахисник Кельна Ельє Скірі у літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті у своєму твіттері.

За інформацією джерела, агент 27-річного хавбека збірної Тунісу запропонував послуги футболіста Мілану та іншим топ-клубам італійського чемпіонату.

Діючий контракт Ельє з "цапами" розрахований до кінця нинішнього сезону, після чого він стане вільним агентом.

У поточній кампанії Скірі провів 34 матчі, в яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.