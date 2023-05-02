Німеччина

Голкіпер розпочне тренування через два-три тижні.

Мануель Ноєр має намір відновитись після травми до липня, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, німець планує розпочати тренування вже через 2-3 тижні, розпочавши з легких вправ і бігу.

Якщо найближчим часом не виникне ускладнень, воротар може повернутися до загальної групи Баварії у липні, таким чином повністю відновившись до початку наступного сезону.

Зазначимо, що Томас Тухель розраховує на Ноєра як на основного воротаря наступного сезону.