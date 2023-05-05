Німеччина

Півзахисник став гравцем жеребців на постійній основі.

Боруссія М в рамках орендної угоди підписала півзахисника Бенфіки Юліана Вайгля минулого літнього трансферного вікна.

В стані "жеребців" залишились задоволені виступами німецького футболіста та викупили його контракт, повідомляє офіційний сайт клуба.

Подробиці угоди не повідомляються, проте авторитетний портал Transfermarkt стверджує, що угода обійшлась в 7,18 мільйона євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні Юліан Вайгль провів за Боруссії М 23 матчі, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ларс Штіндль у статусі капітана залишить Боруссію Менхенгладбах наприкінці сезону.