Півзахисник став гравцем жеребців на постійній основі.
Юліан Вайгль, getty images
05 травня 2023, 17:49
Боруссія М в рамках орендної угоди підписала півзахисника Бенфіки Юліана Вайгля минулого літнього трансферного вікна.
В стані "жеребців" залишились задоволені виступами німецького футболіста та викупили його контракт, повідомляє офіційний сайт клуба.
Подробиці угоди не повідомляються, проте авторитетний портал Transfermarkt стверджує, що угода обійшлась в 7,18 мільйона євро.
Зазначимо, що в цьому сезоні Юліан Вайгль провів за Боруссії М 23 матчі, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ларс Штіндль у статусі капітана залишить Боруссію Менхенгладбах наприкінці сезону.