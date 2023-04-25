Німеччина

Німецький форвард може змінити клуб найближчого літа.

Нападник Вердера Ніклас Фюллькруг може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитися в Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного німця зацікавлена Боруссія з Менхенгладбаху.

Зазначається, що у футболісті особисто зацікавлений спортивний директор клубу Роланд Віркус, який бачить у Нікласі заміну для Маркуса Тюрама, який залишить команду найближчим літом.

Діючий контракт Фюллькруга розрахований до літа 2025 року, проте він готовий змінити клуб. Сума трансферу оцінюється у 15-20 мільйонів євро.

Цього сезону Фюлкруг провів 28 матчів, у яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.