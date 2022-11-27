ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На ЧС-1986 канадська збірна не забила жодного голу на груповому етапі.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у очному протистоянні зустрілися збірні Хорватії та Канади.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли Тейджон Б'юкенен асистував Альфонсо Девісу, завдяки чому канадська команда повела у рахунку.

Таким чином, 22-річний Девіс став автором першого гола в історії збірної Канади на чемпіонатах світу.

До цього "червоні" брали участь лише на мундіалі 1986 року, але тоді у групі з СРСР, Францією та Угорщиною вони не забили на груповому етапі жодного гола та завершили виступи на турнірі на підсумковому четвертому рядку.