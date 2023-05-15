Україна

Український голкіпер може стати вільним агентом.

Голкіпер Динамо Денис Бойко зізнався, що поки не знає, чи залишить столичний клуб по закінченню контракту, який завершується наприкінці цього сезону.

"Тренером точно себе ще не бачу, бо хочу пограти ще два-три роки. Це точно. Відчуваю у собі сили психологічні та фізичні. Готовий грати на високому рівні. Щодо контракту з Динамо, то ми все побачимо наприкінці сезону. Важке рішення, але воно буде прийняте.

Побачимо, чи розраховує на мене клуб. Я справді хочу грати", – сказав Бойко в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше повідомлялось, що Динамо втратило математичні шанси на чемпіонство.