Україна

Коуч дніпрян дав пограти футболістові зовсім небагато, а потім зняв з гри.

У 26-му турі УПЛ Минай приймає претендента на чемпіонство Дніпро-1. Для дніпрян цей поєдинок складається дуже напружено.

Підтвердженням цього служить дивна дія від головного тренера Дніпра-1 Олександра Кучера. За рахунку 0:0 він випустив на поле півзахисника Євгена Підлепенця на 63-ій хвилині. Хавбек замінив Володимира Танчика.

Проте через 10 хвилин Кучер здійснив зворотну заміну. Замість Підлепенця вийшов Хайнер. Цікаво, що через 6 хвилин дніпряни таки розпечатали ворота суперника. Гол забив Артем Довбик.

За перипетіями матчу Минай — Дніпро-1 слідкуйте в онлайн-трансляції на Football.ua.