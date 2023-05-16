Німеччина

Наприкінці сезону Даніель Фарке залишить посаду наставника команди з Менхенгладбаху.

Менхенгладбахська Боруссія замінить головного тренера команди Даніеля Фарке після закінчення цього сезону. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво "лошат" розглядає трьох кандидатів на заміну.

Свій шанс може здобути тренер складу U-23 Ойген Полянський. Разом з ним на посаду претендують колишній наставник Баєра Джерардо Сеоане та Ральф Хазенхюттль, який раніше очолював Саутгемптон та Лейпциг.

Діючий контракт Фарке розрахований до літа 2025 року, проте його буде розірвано наприкінці сезону.

Наразі Боруссія М набрала 39 очок та посідає лише 11 місце у турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від зони єврокубків на 10 балів.