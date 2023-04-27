26-річний поляк може змінити клуб найближчого літа.
Давід Ковнацький, Getty Images
27 квітня 2023, 19:50
Нападник Фортуни Дюссельдорф Давід Ковнацкі може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного поляка зацікавлені два клуби з Бундесліги — Боруссія з Менхенгладбаху та Вердер.
Також зазначається, що бременський клуб розглядає футболіста не як заміну для Нікласа Фюллькруга, який може залишити команду цього літа.
Цього сезону Ковнацкі провів 30 матчів, у яких забив 14 голів та віддав дев'ять гольових передач.