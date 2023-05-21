Німеччина

У заключному турі сезону "джмелі" зіграють із Майнцом, а мюнхенці — проти Кельна.

У рамках 33 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила в гості до Майнца.

Напередодні мюнхенська Баварія зазнала поразки від Лейпцига, завдяки чому "джмелі" отримали можливість вийти на перше місце таблиці перед останнім туром, чим вони успішно та скористалися.

На 38-й хвилині Аугсбург залишився у меншості через вилучення Удуохая, після чого Себастьян Алле оформив дубль у другому таймі, а Юліан Брандт поставив крапку, дозволивши Дортмунду випередити Баварію на два очки у турнірній таблиці.

Зазначимо, що в останньому турі Бундесліги команді Едіна Терзіча протистоятиме Майнц, а підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Кельном.

Аугсбург — Боруссія Дортмунд 0:3

Голи: Алле, 59, 84, Брандт, 90+4

Аугсбург: Коубек – Педерсен (Чоліна, 46), Гауелеу, Удуохай, Вейга – Енгельс, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62) – Єбоа (Бауер, 40), Бельо (Беріша, 61), Демірович (Маєр, 85)

Боруссія Дортмунд: Кобель – Вольф, Зюле, Гуммельс (Шлоттербек, 90+1), Рюерсон – Брандт, Джан, Геррейру (Ройс, 80) – Мален (Рейна, 90+2), Алле, Адеємі (Озджан, 72)

Попередження: Бельо 43, Гауелеу 69, Демірович 74 – Джан 47, Адеємі 69, Вольф 74

Вилучення: Удуохай 38