Настанови тренера перед найважливішим матчем сезону.
ЕДІН ТЕРЗИЧ, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 22:53
Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич висловився щодо ймовірного чемпіонства.
"Звичайно, це дуже особливий тиждень для нас. Але головне – не робити нічого особливого. Не потрібно вимагати чогось екстраординарного.
Ми не повинні дозволяти цьому надто сильно впливати на нас. Поле таке ж велике, як і минулого тижня. І м'яч такий самий круглий, як минулого тижня", – цитує тренера Боруссії Stern.
Востаннє Боруссія вигравала Бундеслігу у 2012 році.
Зазначимо, що в останньому турі Бундесліги команді Едіна Терзича протистоятиме Майнц, а підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Кельном.