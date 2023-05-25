Німеччина

Настанови тренера перед найважливішим матчем сезону.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич висловився щодо ймовірного чемпіонства.

"Звичайно, це дуже особливий тиждень для нас. Але головне – не робити нічого особливого. Не потрібно вимагати чогось екстраординарного.

Ми не повинні дозволяти цьому надто сильно впливати на нас. Поле таке ж велике, як і минулого тижня. І м'яч такий самий круглий, як минулого тижня", – цитує тренера Боруссії Stern.

Востаннє Боруссія вигравала Бундеслігу у 2012 році.

Зазначимо, що в останньому турі Бундесліги команді Едіна Терзича протистоятиме Майнц, а підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Кельном.