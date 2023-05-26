Німеччина

Тренер сподівається, що команда має шанс на чемпіонство.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився щодо матчів останнього туру Бундесліги. Нагадаємо, що перемога не гарантує трофей баварцям. Треба, щоб в паралельному матчі поступилась Боруссія Д.

"Ситуація дуже зрозуміла. Ми повинні виграти свій матч, а потім подивитися, як справи.

Ми маємо перемагати – і нам потрібна допомога. Відбутися може все, що завгодно: червона картка, пенальті, стандарт. Це може статися як у нашому матчі, так і в іншому.

Ми досить часто помилялися і зараз у такій ситуації. У цьому ми маємо звинувачувати лише себе.

Що б не сталося, сезон не можна буде назвати задовільним, але ми маємо грати його до кінця. Ми віддамо все заради Баварії.

Я відповідаю на 100 відсотків. Як тільки я підписав контракт та проводжу тренування, я відповідальний і від відповідальності не тікаю", – цитує Тухеля Bayern&Germany.

Зазначимо, що в останньому турі Бундесліги команді Едіна Терзича протистоятиме Майнц, а підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Кельном.