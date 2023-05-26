Досвідчений Скотт Карсон підписав нову угоду із Манчестер Сіті. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Оновлений контракт розрахований до літа 2024 року.

В поточному сезоні 37-річний Карсон не зіграв жодного матчу за "містян". Всього на рахунку воротаря два матчі за чотири роки у складі чемпіонів Англії.