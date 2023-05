Досвідчений Скотт Карсон підписав нову угоду із Манчестер Сіті. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Оновлений контракт розрахований до літа 2024 року.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024! 🙌