Англія 26 травня 2023, 15:15 37-річний Карсон продовжив контракт з Манчестер Сіті Досвідчений воротар продовжив свої відносити із "містянами". СКОТТ КАРСОН, GETTY IMAGES 26 травня 2023, 15:15 Досвідчений Скотт Карсон підписав нову угоду із Манчестер Сіті. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Оновлений контракт розрахований до літа 2024 року. .@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024! 🙌 — Manchester City (@ManCity) May 26, 2023 В поточному сезоні 37-річний Карсон не зіграв жодного матчу за "містян". Всього на рахунку воротаря два матчі за чотири роки у складі чемпіонів Англії. Люди Скотт Карсон Команди Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте