Англія

Досвідчений воротар продовжив свої відносити із "містянами".

Досвідчений Скотт Карсон підписав нову угоду із Манчестер Сіті. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Оновлений контракт розрахований до літа 2024 року.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024! 🙌 — Manchester City (@ManCity) May 26, 2023

В поточному сезоні 37-річний Карсон не зіграв жодного матчу за "містян". Всього на рахунку воротаря два матчі за чотири роки у складі чемпіонів Англії.