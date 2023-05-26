Німеччина

Захисник може змінити команду влітку.

Доля захисника Баварії Бенжамена Павара залишається невизначеною, тому він може змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання журналіст Kicker Георг Голзнер, французький футболіст зацікавив Манчестер Юнайтед, Реал та Ліверпуль, які зробили запит щодо гравця.

У поточному сезоні Павар провів за Баварію 42 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив сім голів та віддав один асист.

Контракт француза з мюнхенцями діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Баварії підтвердили, що хочуть продовжити контракт із Паваром.