Нападник невдовзі переїде у Бундеслігу.
ЛОЇ ОПЕНДА, GETTY IMAGES
05 червня 2023, 15:53
Нападник Ланса Лої Опенда змінить клубну прописку цього літа.
Як повідомляє GGFN з посиланням на Bild, РБ Лейпциг досяг особистої домовленості з форвардом Ланса Лоїсом Опендою. На трансферному ринку ціна на футболіста складає 20,00 млн €.
Зазначимо, що Опенда став четвертим найкращим бомбардиром Ліги 1. На його рахунку в чемпіонаті 21 гол. Також футболіст чотири рази асистував партнерам.
Контракт Опенда з Лансом розрахований до літа 2027 року.