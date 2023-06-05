Німеччина

Нападник невдовзі переїде у Бундеслігу.

Нападник Ланса Лої Опенда змінить клубну прописку цього літа.

Як повідомляє GGFN з посиланням на Bild, РБ Лейпциг досяг особистої домовленості з форвардом Ланса Лоїсом Опендою. На трансферному ринку ціна на футболіста складає 20,00 млн €.

Зазначимо, що Опенда став четвертим найкращим бомбардиром Ліги 1. На його рахунку в чемпіонаті 21 гол. Також футболіст чотири рази асистував партнерам.

Контракт Опенда з Лансом розрахований до літа 2027 року.