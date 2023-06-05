Німеччина

Завершився стиковий матч чемпіонату Німеччини.

Штутгарт в рамках матчу-відповіді плей-оф чемпіонату Німеччини за збереження місця в елітному дивізіоні грав на виїзді проти Гамбурга.

Господарі поля забили швидкий гол — на шостій хвилині Кіттель відкрив рахунок. Втім, у другому таймі дубль Мійо дозволив перевернути гру.

Вже в компенсований час до матчу Сілас зробив рахунок 3:1 та зняв усі питання щодо результату цієї гри.

Враховуючи, що Штутгарт переміг й в першому матчі, з рахунком 3:0, команда зберегла прописку в елітному дивізіоні.

Гамбург - Штутгарт 1:3 (перший матч — 0:3)

Голи: Кіттель, 6 — Мійо, 48, 64, Сілас, 90+7