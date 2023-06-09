Мюнхенці шукають опорного півзахисника.
Софьян Амрабат, getty images
09 червня 2023, 23:20
Баварія розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky, пріоритетним варіантом для німецького клуба залишаться Деклан Райс з Вест Гема.
Однак, стверджується, що Баварія визначилась з альтернативою англійцю. Якщо не вдасться підписати Райса, тоді мюнхенці спробують оформити трансфер Софьяна Амрабата з Фіорентини.
У сезоні-2022/23 26-річний півзахисник провів 49 матчів за "фіалок" в усіх змаганнях, у яких відзначався результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина оголосила цінник за Софьяна Амрабата.