Німеччина

Мюнхенці шукають опорного півзахисника.

Баварія розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky, пріоритетним варіантом для німецького клуба залишаться Деклан Райс з Вест Гема.

Однак, стверджується, що Баварія визначилась з альтернативою англійцю. Якщо не вдасться підписати Райса, тоді мюнхенці спробують оформити трансфер Софьяна Амрабата з Фіорентини.

У сезоні-2022/23 26-річний півзахисник провів 49 матчів за "фіалок" в усіх змаганнях, у яких відзначався результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина оголосила цінник за Софьяна Амрабата.