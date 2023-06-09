Німеччина

Конрад Лаймер висловився про свій перехід до мюнхенського клубу.

Новачок Баварії Конрад Лаймер прокоментував свій трансфер до мюнхенського клубу з Лейпцигу, з яким у нього закінчився контракт.

"Для мене це мрія, яка здійснилася. Баварія є одним із найбільших клубів у світі. Я все віддам заради клубу і вболівальників.

У Баварії завжди найвищі цілі, як і у мене. Тож я у правильному місці. Я здатний викладатися лише на 100 відсотків, і саме це я буду вкладати в кожне тренування з першого дня. Не можу дочекатися", - наводить слова Лаймера прес-служба клубу.

У нинішньому сезоні Лаймер провів 29 поєдинків у складі "биків", у яких забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу.