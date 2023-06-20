Форвард може змінити клуб.
Ніклас Фюллькруг, getty images
20 червня 2023, 10:59
Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки найближчим трансферним вікном.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб стежить за ситуацією навколо Нікласа Фюллькруга.
Очікується, що сума трансферу може складати 15-25 мільйонів євро.
Цього сезону Фюллькруг провів 30 матчів, у яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія майже погодила контракт із Кімом Мін Дже та готується активувати його клаусулу.