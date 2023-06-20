Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки найближчим трансферним вікном.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб стежить за ситуацією навколо Нікласа Фюллькруга.

Очікується, що сума трансферу може складати 15-25 мільйонів євро.

Цього сезону Фюллькруг провів 30 матчів, у яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія майже погодила контракт із Кімом Мін Дже та готується активувати його клаусулу.