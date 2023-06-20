Німеччина

Форвард може змінити клуб.

Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки найближчим трансферним вікном.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб стежить за ситуацією навколо Нікласа Фюллькруга.

Очікується, що сума трансферу може складати 15-25 мільйонів євро.

Цього сезону Фюллькруг провів 30 матчів, у яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія майже погодила контракт із Кімом Мін Дже та готується активувати його клаусулу.