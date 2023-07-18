Німеччина

Сума трансферу становила близько 20 мільйонів євро.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним захисником ПСЖ Ель-Шадаєм Бітшиабу.

Угода з 18-річним французом розрахована до літа 2028 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією французьких ЗМІ, сума трансферу склала 15 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів євро прописані у якості бонусів.

Минулого сезону Бітшиабу провів 17 матчів, у яких відіграв на полі 801 хвилину.

Раніше повідомлялося, що Хаві Сімонс планує провести наступний рік в оренді у Лейпцигу перед поверненням до ПСЖ.