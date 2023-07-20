Гравець Барселони може переїхати до Німеччини.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
20 липня 2023, 20:59
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може змінити клубну прописку, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, нідерландський гравець цікавий мюнхенській Баварії. Однак те, чи будуть зроблені рішучі кроки з придбання гравця, залежить від інших угод і стану трансферного бюджету. Зокрема, для цього мюнхенцям потрібно продати декількох футболістів. Раніше повідомлялось, що Забітцер зацікавив Дортмунд. Також чемпіони Німеччини готові вислухати пропозиції по Горетці та Кімміху.
У минулому сезоні Френкі провів 33 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.
Раніше інтерес до де Йонга проявляв МЮ.