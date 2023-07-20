Німеччина

Гравець Барселони може переїхати до Німеччини.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може змінити клубну прописку, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, нідерландський гравець цікавий мюнхенській Баварії. Однак те, чи будуть зроблені рішучі кроки з придбання гравця, залежить від інших угод і стану трансферного бюджету. Зокрема, для цього мюнхенцям потрібно продати декількох футболістів. Раніше повідомлялось, що Забітцер зацікавив Дортмунд. Також чемпіони Німеччини готові вислухати пропозиції по Горетці та Кімміху.

У минулому сезоні Френкі провів 33 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.

Раніше інтерес до де Йонга проявляв МЮ.