Німеччина

Португалець отримав травму на тренуванні.

Новачок Баварії Рафа Геррейру не допоможе своїй команді найближчим часом. Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Мюнхенський клуб заявив, що у футболіста розрив м'язів правої гомілки. Який термін потрібний на відновлення 29-річному португальцю — поки не відомо. Проте в повідомленні зазначено, що футболіст не поїде з командою у літнє турне по Азії.

Португалець перебрався до мюнхенського клубу з Боруссії Дортмунд на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейшов до Брайтона вільним агентом.