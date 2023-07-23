Португалець отримав травму на тренуванні.
РАФАЕЛЬ ГЕРРЕЙРУ, САЙТ БАВАРІЇ
23 липня 2023, 13:55
Новачок Баварії Рафа Геррейру не допоможе своїй команді найближчим часом. Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенців.
Мюнхенський клуб заявив, що у футболіста розрив м'язів правої гомілки. Який термін потрібний на відновлення 29-річному португальцю — поки не відомо. Проте в повідомленні зазначено, що футболіст не поїде з командою у літнє турне по Азії.
Португалець перебрався до мюнхенського клубу з Боруссії Дортмунд на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейшов до Брайтона вільним агентом.