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Нововведення ФІФА продовжує тестуватись на жіночому чемпіонаті світу.

Декілька миттєвостей раніше завершився матч групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року, в якому збірна Нідерландів обіграла Португалію з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий на 13 хвилині, коли результативним ударом відзначилася Стефані ван дер Грагт.

Спочатку суддівська бригада арбітрів на чолі з українкою Катериною Монзуль зафіксувала офсайд, але потім переглянула повтор моменту за допомогою системи ВАР та зарахувала взяття воріт збірної Португалії.

При цьому після перегляду ВАР українка виступила з промовою до стадіону, пояснивши, чому гол був зарахований. Саме таке нововведення зараз тестується від ФІФА на жіночому мундіалі.

Наступний матч жіночого мундіалю між збірними Франції та Ямайки пройде сьогодні, 23 липня, о 13:00 за київським часом.