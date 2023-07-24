Німеччина

Австрієць підсилив принципового суперника "Роттен".

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Марсель Забітцер став гравцем дортмундської Боруссії, повідомляється на офіційному сайті "джмелів".

Футболіст підписав контракт до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялось, що сума трансферу склала близько 19 мільйонів євро з бонусними виплатами.

У другій половині минулого сезону Марсель Забітцер провів в оренді за Манчестер Юнайтед. Всього у кампанії-2022/23 він провів на клубному рівні 42 матчі (2049 хвилин), у яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.