"Жеребці" зберегли півзахисника.
Флоріан Нойгаус (ліворуч), фото Боруссія М
29 липня 2023, 12:04
Боруссія М шукає варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, новий контракт підписав лідер команди Флоріан Нойгаус.
Поточна угода німецького півзахисника завершувалась у червні 2024 року. Новий контракт розраховано до літа 2027 року.
В минулому сезоні Нойгаус провів 24 матчі, в яких відзначився двома забитими голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маркус Тюрам покинув Боруссію М на правах вільного агента.