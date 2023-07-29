Німеччина

"Жеребці" зберегли півзахисника.

Боруссія М шукає варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, новий контракт підписав лідер команди Флоріан Нойгаус.

Поточна угода німецького півзахисника завершувалась у червні 2024 року. Новий контракт розраховано до літа 2027 року.

В минулому сезоні Нойгаус провів 24 матчі, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маркус Тюрам покинув Боруссію М на правах вільного агента.