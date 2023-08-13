Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 12 серпня 2023 року, 21:45.

Напередодні відбувався фінальний поєдинок за Суперкубок Німеччини, у якому чинний чемпіон Бундесліги, мюнхенська Баварія, на полі рідної Альянц Арени зустрічався з володарем Кубка країни, РБ Лейпциг.

І вже на третій хвилині зустрічі "червоні бики" несподівано повели за рахунком на табло — голом із відскоку від подачі зі штрафного відзначився Дані Ольмо.

Господарі поля потім спробували повернути гру під власний контроль, створили кілька непоганих моментів, однак голу не забили, а натомість пропустили ще раз незадовго до настання перерви.

Тоді відзначився знову ж таки Дані Ольмо, а вже після відпочинку Баварія відчайдушно кинулась відіграватись, проте її чергові гольові нагоди ні до чого так і не призвели, а натомість суперники зусиллями іспанського півзахисника та його удару на хет-трик із пенальті вирішили долю протистояння та трофею.

Баварія — РБ Лейпциг 0:3

Голи: Ольмо, 3, 44, 68 (пен.)

Баварія: Ульрайх — Павар (Мазрауї, 46), де Лігт (Кім, 46), Упамекано, Девіс — Кімміх (Горецка, 79), Лаймер (Коман, 46) — Гнабрі, Мусіала, Сане — Тель (Кейн, 63).

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс (Клостерманн, 84), Орбан, Сімакан, Раум — Зайвальд, Шлагер — Ольмо (Форсберг, 78), Сімонс (Карвалью, 79), Опенда (Поульсен, 64) — Вернер (Шешко, 64).

Попередження: Павар, Упамекано — Ольмо.