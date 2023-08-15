Німеччина

Хорват перебереться в Бундеслігу.

Вольфсбург продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб домовився про перехід Ловро Маєра з Ренна.

Стверджується, що "вовки" заплатять 30 мільйонів євро. Ще п'ять передбачено в рамках бонусів. Також Ренн отримає 15 відсотків з майбутнього продажу гравця.

Повідомляється, що медичні тести вже заплановані.

Минулого сезону Маєр провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що крім Вольфсбурга, гравцем також цікавився леверкузенський Баєр.