Хорват перебереться в Бундеслігу.
Ловро Маєр, getty images
15 серпня 2023, 15:57
Вольфсбург продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб домовився про перехід Ловро Маєра з Ренна.
Стверджується, що "вовки" заплатять 30 мільйонів євро. Ще п'ять передбачено в рамках бонусів. Також Ренн отримає 15 відсотків з майбутнього продажу гравця.
Повідомляється, що медичні тести вже заплановані.
Минулого сезону Маєр провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що крім Вольфсбурга, гравцем також цікавився леверкузенський Баєр.