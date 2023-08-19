"Бики" хочуть зберегти шведа.
Еміль Форсберг, getty images
19 серпня 2023, 10:26
РБ Лейпциг активно попрацював над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "бики" запропонували новий контракт півзахиснику Емілю Форсбергу.
Поточна угода між сторонами добігає кінця влітку 2025 року.
Стверджується, що на шведського півзахисника претендують Ліон та Аякс, тому Лейпциг активізувався з новим контрактом.
Минулого сезону Форсберг провів 43 матчі на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма голами та сімома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лейпциг орендував Хаві Сімонса у Парі Сен-Жермен.