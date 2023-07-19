Німеччина

Ще одне якісне посилення для німецького клубу із Франції.

Півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс став гравцем Лейпцига, повідомляє прес-служба "биків".

Орендна угода з 20-річним голландцем розрахована до кінця сезону.

У складі "биків" футболіст виступатиме під 20 номером.

Зазначимо, лише кілька днів тому ПСЖ скористався опцією зворотного викупу, викупивши Сімонса у ПСВ за шість мільйонів євро.

Минулого сезону Сімонс провів 48 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 12 результативних передач. Забивши 19 голів у чемпіонаті Нідерландів, він став найкращим бомбардиром ліги.

Раніше Лейпциг придбав у ПСЖ захисника, а також підписав контракт із нападником Ланса.