Німеччина

Дортмундці хочуть підписати перспективного півзахисника.

Боруссія Дортмунд продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport1, німецький клуб націлився на талановитого півзахисника Манчестер Сіті Коула Палмера.

Стверджується, що Боруссія Д запропонувала за гравця 18 мільйонів євро, але англійський клуб хоче значно більше.

Зазначимо, що в цьому сезоні Палмер відіграв три поєдинки та вже встиг відзначитись двома голами — в матчі за Суперкубок Англії та Суперкубок Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Палмер — найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА.