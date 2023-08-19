Дортмундці хочуть підписати перспективного півзахисника.
Коул Палмер, getty images
19 серпня 2023, 13:39
Боруссія Дортмунд продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport1, німецький клуб націлився на талановитого півзахисника Манчестер Сіті Коула Палмера.
Стверджується, що Боруссія Д запропонувала за гравця 18 мільйонів євро, але англійський клуб хоче значно більше.
Зазначимо, що в цьому сезоні Палмер відіграв три поєдинки та вже встиг відзначитись двома голами — в матчі за Суперкубок Англії та Суперкубок Європи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Палмер — найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА.