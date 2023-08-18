Німеччина

Football.ua про головні можливі події напередодні старту нової кампанії у Німеччині.

Новий сезон Бундесліги повинен вийти цікавим. Боруссія Дортмунд буде намагатися виграти чемпіонський титул після невдачі минулої кампанії, Баварія підсилилася зірковим центральним нападником, Баєр провів кілька непоганих трансферів, Лейпциг спробує створити несподіванку, а інші інтриги розберемо у цьому матеріалі.

Хто вилетить?

Перший, хто спадає на думку, — Гайденгайм. Команда вперше в історії вийшла до першої Бундесліги, вигравши другий дивізіон у фінальному турі завдяки перемозі над Регенсбургом. Гамбург, який мінімально переграв Зандгаузен, вже готувався святкувати повернення до еліти, тому що на початку доданого часу колектив Франка Шмідта поступався супернику, проте на 90+3 та 90+9 хвилинах зміг вирвати перемогу і оформити підвищення в класі. Чудова казка.

Проте в елітному дивізіоні буде дуже важко втриматися. Склад у клубу відносно молодий та непоганий за мірками Бундесліги 2, втім далеко не факт, що якісний у турнірі рангом вище, і це ставить знак питання поруч із перспективами команди. З відомих гравців можна виділити лише Яна-Нікласа Бесте, який колись подавав надії у молодіжках клубів першої Бундесліги. Минулого сезону він став найкращим у клубі за гол+пас, поступившись тільки Тімо Кляйндінсту, який виступав у Фрайбургу та встиг пограти за Гент у чемпіонаті Бельгії, де став головним снайпером турніру попередньої кампанії.

З покупок — в основному футболісти БЛ.2 або ті, кому потрібно буде себе проявити на рівні еліти. Віддавали в основному гравців вільними агентами.

Отже, це один із головних претендентів на виліт на папері, проте персона тренера може зіграти свою роль. Згаданий вище Франк Шмідт працює в клубі з, ви точно будете здивовані, вересня 2007 року! Це дуже незвично у сучасному футболі. Він пройшов шлях від Регіональліги до першої Бундесліги. Побачимо, чи вдасться йому повторити досягнення Крістіана Штрайха та провести ще більші паралелі з Фрайбургом. В плані саме кар'єрних здобутків наставника.

Другий не менш очевидний кандидат — Дармштадт. Клуб повернувся в еліту після перемоги над Магдебургом за тур до фінішу, тому поразка від Гройтер Фюрта фактично вирішувала лише розподіл місць. Отже, неприємно, що втратили можливість стати чемпіоном турніру, проте радість все одно була. Та далі перспективи незрозумілі.

Вперше команда вийшла до елітного дивізіону напередодні сезоні-2015/16, несподівано втрималася в ньому, проте за підсумками наступної кампанії все ж вилетіла. Не допомогли навіть Артем Федецький та інші українські футболісти. Зате вдалося відкрити талант того ж Сандро Вагнера, який потім пішов в Гоффенгайм. Певний слід в історії цього турніру лишити все ж вдалося.

З гравців, що пам'ютають ті часи, в клубі є хіба Фабіан Голланд та Тобіас Кемпе. А загалом склад не дуже досвідчений на самому високому рівні німецького футболу. Та і тренер також. Торстен Ліберкнехт лише одного сезону працював у Бундеслізі 1 з Айнтрахтом Брауншвейг, тому сподіватися на щось вагоме буде вкрай важко.

Влітку було декілька непоганих трансферів, проте побачимо, чи вони допоможуть клубу виконати головне завдання. Враховуючи ресурси, поки що виглядає сумнівно.

Якщо говорити про претендентів з еліти, то можна назвати доволі нестабільні Бохум і Штутгарт. Рурці ледве зуміли втриматися у Бундеслізі завдяки перемозі над Баєром та нічиїй конкурента із Гоффенгаймом. Тепер це буде зробити ще важче, бо колектив Себастьяна Генесса впевнено переграв Гамбург у перехідних матчах, практично нікого не продавши з лідерів. Тому навряд чи буде знову боротися за збереження прописки, проте враховуючи попередні сезони, — може бути всіляке.

Хто приємно здивує?

Є потенціал зробити це в Гоффенгайма. Склад клубу і без того взагалі не відповідав статусу борця за збереження прописки, який він отримав минулого сезону, а тепер, після непоганої трансферної кампанії, взагалі виглядає чудово. Аттіла Салаї, Ваут Веггорст та декілька повернувшихся після оренд футболістів. З таким підбором потрібно щонайменше претендувати на другий за статусом єврокубок.

Пеллегріно Матараццо свого часу створив доволі непоганий Штутгарт, який ледве не пробився до євротурніру, тому подивимося на перший повноцінний сезон на чолі "селян". Можливо, їм вдасться нас здивувати.

Другим назвемо симпатичний Вольфсбург. Клуб Ніко Ковача не зміг пробитися в Європу, поступившись в фінальному турі вже гарантувавшій собі виліт Герті. Проте вміння хорватського наставника виводити середняків на топовий рівень нікуди не ділося і контраст із провальною кампанією-2021/22, коли фінішували в нижній половині таблиці, серйозний. Варто оцінювати перспективи клубу через призму літніх трансферів. Декілька лідерів залишило команду, наприклад, Міккі ван де Вен та Фелікс Нмеча. За футболістів в підсумку вдалося отримати хороші кошти.

Пішов в Саудівську Аравію лівий захисник Пауло Отавіо, знайшли непогану заміну у вигляді Йоакіма Меле, одного з лідерів збірної Данії на Євро-2020 та топового гравця Аталанти. Омара Мармоша замінили Тіагу Томашем зі Спортінга, прийшли один з найкращих бомбардирів / асистентів минулої Ередівізі Вацлав Черни, якісний захисник Рожеріо з Сассуоло, а також прийшов талант Ловро Маєр з Ренна, якого порівнюють за стилем гри із Лукою Модричем.

Словом, повинно бути цікаво. Конкуренція, звісно, буде шалена, бо конкуренти навіть за Лігу Європу помітно підсилилися.

Втім, основний склад в більшості зберігся. Деякі позиції навіть підсилили, тому очікуємо невеликого прогресу.

Хто вийде до єврокубків?

Деякі вболівальники до сих пір очікують спаду Уніона та Фрайбурга, проте вони продовжують тримати рівень. Берлінці гратимуть у Лізі чемпіонів, шварцвальдці — у Лізі Європи.

Уніон продовжує стрімко рухатися вгору, щосезону піднімаючись по таблиці. Втім, є враження, що він вже давно стрибнув вище стелі. З такими конкурентами навіть четверте місце цього сезону буде сприйматися як дуже неймовірний успіх. До того ж столичному колективу доведеться грати у головному єврокубку, тому простір для ротації обмежений. Урс Фішер спробує знову дати достойну відповідь всім скептикам. Загалом, свої амбіції затриматися так високо клуб підкріплює якісними покупками.

Александер Шволов, який складе достойну конкуренцію Фредеріку Роннову в воротах, Люка Тузар, Бренден Ааронсон, Давід Фофана, і на десерт Робін Госенс. Фланги атаки Уніона з ним та Йосипом Юрановічем претендують на одні з найяскравіших у Бундеслізі.

Фрайбург минулої кампанії вперше в історії вийшов до плей-оф єврокубків, а також практично увійшов до топової четвірки у чемпіонаті. Крістіану Штрайху вдалося продовжити успіх позаминулого сезону, проте влітку на ринку колектив є аж надто пасивним. Фактично, лише два серйозних трансфери — Жуніора Адаму та Флоріана Мюллера, який повинен закрити позицію Марка Флеккена, якого продали в Брентфорд. Загалом, склад лишився практично без змін.

Тепер потрібно знову довести на практиці бажання вийти до Ліги чемпіонів, проте враховуючи підсилення суперників це буде зробити дуже важко. Хоча симпатичний колектив вміє дивувати.

Айнтрахт, якщо не продасть Рандаля Коло Муані, також буде претендентом принаймні на Лігу Європи. Джибріль Соу, Альмамі Туре, Еван Ндіка, Даїчі Камада та декілька інших футболістів залишили клуб, а основні кошти він витратив на викуп контрактів орендованих гравців — Ансгара Кнауффа, Філіппа Макса й інших.

Плюсів додає й те, що франкфуртцям доведеться грати у кваліфікації Лізі конференцій, котру можна вдало злити, не інтенсивна Ліга чемпіонів з виходом до плей-оф минулого сезону, тому повинно бути простіше. Окрім того, клуб проведе кампанію під керівництвом нового тренера, бо Олівер Гласнер залишив команду влітку. Тепер керувати ним буде Діно Топпмьоллер, син того самого наставника Клауса Топпмьоллера, який колись практично привів Баєр до "треблу" на початку цього століття, а не так давно був асистентом Юліана Нагельсманна у Лейпцигу та Баварії. Подивимося, чи вдасться йому продовжити ці гарні традиції.

Лейпциг та Баєр готові до боротьби за титул?

Лейпциг продав чотирьох важливих футболістів влітку, проте у суперкубку несподівано впевнено переграв Баварію. Склалося враження, що наче жодних трансферів з клубу і не було. А вони були серйозні. Йошко Гвардіол — був головним креативщиком команди у білд-апі, Конрад Лаймер та Домінік Собослаї демонстрували впевненість у центрі поля, Крістофер Нкунку був головним гравцем РБ.

Та Марко Розе побудував систему, котра працює як годинник, тому переходи лідерів вдається більш менш компенсувати. До того ж трансфери в Саксонію зроблені якісні. Один із найкращих бомбардирів минулої Ліги 1 Луї Опенда, два талановитих центральних захисника звідти ж Кастелльо Лукеба та Ель-Шадай Бітшіабу, Крістоф Баумгартнер, Беньямін Шешко, якого хотіли придбати багато клубів Європи, орендовані Хаві Сімонс та Фабіу Карвалью. З такими футболістами потрібно боротися за найвищі місця, проте чи вдасться це зробити на практиці питання.

Спершу потрібно інтегрувати новачків в структуру, а це може зайняти час, чим можуть скористатися Боруссія та Баварія, котрі мають набагато більш зіграні склади. Тому побачимо.

Саксонці поступово почали доводити амбіції ділом, проте головний трофей у Німеччині їм поки не підкорявся. Нинішній тренер колективу вже побудував там непоганий пресинг та стиль, можливо, продовжиться і подальший прогрес.

Баєр із Хабі Алонсо спробує продовжити свій яскравий шлях минулого сезону. Клуб змінився після призначення іспанського спеціаліста та почав стрімко рухатися вгору по результатах. Один півфінал Ліги Європи чого вартий! Леверкузенці перейшли на схему із трьома захисниками, що дозволило максимізувати якості багатьох футболістів.

Влітку у Астон Віллу пішов Мусса Діабі, який був головною силою команди в нападі, проте компенсувати трансфер француза можуть Віктор Боніфейс та Йонас Гофманн, Алехандро Грімальдо виглядає апгрейдом позиції лівого латераля і потенційно він може створити хорошу зв'язку із Джеремі Фрімпонгом на флангах оборони клубу. Ну і, звісно, Граніт Джака.

Потенційно можна перетворитися на один з найбільш яскравих колективів континенту. Принаймні повернутися до Ліги чемпіонів точно потрібно.

Можливо, якщо трапляться проблеми в конкурентів, можна поборотися за чемпіонство. Майстерності цьому клубу не займати.

Баварія отримала топового нападника, проте не знайшла стабільність

Баварія провела ледь не найслабший сезон за багато років, проте все одно здобула трофей. Проблем було дійсно багато. Купа скандалів, невдалий трансфер Садіо Мане, який не зміг компенсувати відхід Роберта Левандовські, сумнівна політика щодо трансферів та на десерт звільнення тодішнього головного тренера Юліана Нагельсманна. Даний факт призвів до різкого падіння за результами навесні в усіх можливих турнірах.

Призначення Томаса Тухеля не виправдало себе, клуб вилетів від Фрайбурга у Кубку і Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. В певний момент токсичність досягла апогею та підсумково керівництво вирішило звільнити Хасана Саліхаміджича та Олівера Кана. Мало пройти літо та підготовка, після якої повинен був з‘явитися більш чіткий малюнок гри. Втім, на початку нинішнього сезону поки що все виглядає неочевидно.

Програний впевнено суперкубок Німеччини Лейпцигу та дивні висловлювання головного тренера не додали оптимізму. Трансфери літа виглядають потужно, проте як буде на практиці покаже час. Наприклад, чи вдасться Кіму Мін-чже потіснити в центрі захисту Маттейса де Лігта чи Дайо Упамекано. Та головне підсилення відбулося попереду, де врешті решт з проблемами купили Гаррі Кейна. Потенційно — це топовий трансфер, який закриє проблемну роль. Проте є певне враження, що якогось принципового кроку вперед не буде, бо голи, котрі забивали ті ж Садіо Мане чи Ерік Максім Чупо-Мотінг, тепер практично гарантуватиме один англієць.

Отже, фаворитизм Баварії не такий і очевидний. Не виключено, що відносини із Тухелем доволі швидко завершаться і доведеться шукати нового тренера.

Боруссія мотивована взяти титул

Боруссія Дортмунд упустила чемпіонський титул на фініші сезону, не зумівши переграти Майнц. В тому матчі практично все склалося настільки погано, наскільки це взагалі було можливо в даній ситуації.

Тепер потрібно компенсувати цю невдачу титулом. Мотивація в футболістів доволі серйозна. Багато з них говорить про бажання битися за трофей з перших турів. Літні збори пройшли багатообіцяючи. Багато гравців провели їх продуктивно, наприклад, Марко Ройс, який демонстрував футбол найвищого ґатунку, як в найкращі роки. Добре себе проявила і молодь з другої команди, деякі з них в майбутньому можуть претендувати на виступи у основному колективі Боруссії.

Продаж Джуда Беллінгема виглядає більш спокійно після трансферів Марселя Забітцера та Фелікса Нмечи, котрі демонструють непогану форму. Німець за профайлом точно здатен мінімізувати перехід англійського півзахисника. Рафаеля Геррейру замінили Рамі Бенсебаїні і враховуючи більший баланс футболіста між обороною та атакою може бути навіть невеликий апгрейд.

Дортмунд буде надзвичайно мотивованим та повинен одразу вмикатися у чемпіонську гонку. Якщо вдасться підписати центрального захисника, непоганого форварда, склад буде цілком збалансованим та готовим до гри в декількох турнірах. Боруссія будує зіграний колектив, який повинен дати результат пізніше. Саме для цього кликали Едіна Терзіча та хочуть залишити нинішній склад без особливих змін. Емре Джан отримав капітанську пов’язку та спробує вести клуб до перемог. Цікаво, чи вдасться реалізувати ці плани.