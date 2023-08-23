Німеччина

Футболіст зазнав пошкодження на тренуванні.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний німець отримав ушкодження під час тренувального процесу.

Після медичного обстеження йому було діагностовано розтяг м'язів лівого підколінного сухожилля. Терміни відновлення не називаються.

Також наголосимо, що напередодні через хворобу тренування мюнхенського клубу пропустив захисник Бенжамен Павар.

Крім них у лазареті знаходиться Рафаель Геррейру, який продовжує відновлення від травми литкового м'яза.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Аугсбурга у другому турі німецької Бундесліги. Гра відбудеться 27 серпня, о 18:30 за київським часом.