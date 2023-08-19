Німеччина

Німецький хавбек розпочав свій 16 сезон у Бундеслізі.

Мюнхенська Баварія у матчі стартового туру німецької Бундесліги в гостях розгромила Вердер (4:0).

У цьому матчі взяв участь німецький хавбек Баварії Томас Мюллер, який вийшов на заміну на 74 хвилині, замінивши Джамала Мусіалу.

За інформацією OptaFranz, для 33-річного німця це був 16 старт сезону в Бундеслізі у складі мюнхенського клубу, що є абсолютним рекордом.

На рахунку Мюллера 443 матчі у Бундеслізі, в яких він забив 144 голи. За 15 сезонів Мюллер 12 разів ставав чемпіоном Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Баварія не планує продавати Павара цього літа — Станішич натомість залишить клуб.