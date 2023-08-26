Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 25 серпня 2023 року, 21:30.
РБ Лейпциг — Штутгарт, getty images
26 серпня 2023, 10:59
РБ Лейпциг в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини приймав на своєму полі Штутгарт.
Команда Марко Розе програвала за підсумками першої половини, проте тренерський штаб знайшов потрібні слова в перерві, а вже в другому таймі "бики" забили п'ять 'м'ячів та відсвяткували перемогу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Лейпциг — Штутгарт у 2 турі німецької Бундесліги-2023/24:
РБ Лейпциг — Штутгарт 5:1
Голи: Генріхс, 51, Ольмо, 63, Опенда, 66, Кампль, 74, Сімонс, 76 — Гірассі, 35
РБ Лейпциг: Бласвіх – Генрікс, Сімакан (Клостерман, 85), Орбан, Раум – Кампль, Шлагер – Сімонс (Вернер, 80), Ольмо (Баумгартнер, 85) – Опенда (Форсберг, 79), Поульсен (Шешко, 80)
Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Масімо, 70), Антон, Загаду, Іто – Еглофф (Харагуті, 70), Каразор – Сілас (Соса, 58), Чон (Левелінг, 90), Фюріх (Міттельштадт, 90) – Гірассі