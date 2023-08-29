Німеччина

Центральний захисник Трево Чалоба може поповнити склад мюнхенців.

Діючий чемпіон Німеччини зацікавлений у підписанні центрального захисника Челсі. Лондонці вже відхилили орендну пропозицію Баварії, повідомляє Evening Standard.

Челсі влаштує лише повноцінний трансфер 24-річного вихованця. Вони очікують отримати за Чалобу близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні захисник провів 33 матчі за "синіх" в усіх турнірах та отримав 5 жовтих карток. Портал transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чалоба отримав травму.