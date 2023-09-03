Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Айнтрахт - Кельн - Getty Images
03 вересня 2023, 18:36
Айнтрахт зіграв із Кельном внічию вдома. Команди обмінялися голами у кожному з таймів.
Айнтрахт — Кельн 1:1
Голи: Нкуну, 87 — Кайнц, 43, пенальті
Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Теноріо — Бута (Ааронсон, 80), Ларссон (Роде, 73), Скірі, Макс (Хауге, 46) — Ебімбе (Нкунку, 73), Гетце — Мармуш (Нганкам, 67)
Кельн: Швабе — Шміц (Карстенсен, 74), Губерс, Шабо (Кіліан, 79), Пакарада — Любічич, Мартель — Майна (Аліду, 58), Кайнц, Вальдшмідт (Олесен, 58) — Тіггес (Адамян, 74)
Попередження: Мармуш — Любічич, Мартель, Шміц