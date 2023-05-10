Нова угода діє до 30 червня 2025 року.
Штеффен Баумгарт, ФК Кельн
10 травня 2023, 19:38
Кельн на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Штеффеном Баумгартом.
Нова угода з 51-річним фахівцем розрахована до літа 2025 року, тоді як минулий контракт діяв до літа 2024 року.
Під керівництвом Баумгарта "козли" провели 77 поєдинків, у яких здобули 28 перемог при 23 нічиїх та 26 поразках.
Після 31 туру Кельн набрав 38 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці Бундесліги.