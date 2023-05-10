Німеччина

Нова угода діє до 30 червня 2025 року.

Кельн на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Штеффеном Баумгартом.

Нова угода з 51-річним фахівцем розрахована до літа 2025 року, тоді як минулий контракт діяв до літа 2024 року.

Під керівництвом Баумгарта "козли" провели 77 поєдинків, у яких здобули 28 перемог при 23 нічиїх та 26 поразках.

Після 31 туру Кельн набрав 38 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці Бундесліги.