Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 26 серпня 2023 року, 19:30.

У матчі другого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр у гостях впевнено обіграв менхенгладбахську Боруссію (3:0).

У складі "аптекарів" результативними ударами відзначилися Та та Боніфас, який оформив дубль, забивши по голу у кожному з двох таймів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія М — Баєр у 2 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Боруссія М – Баєр 0:3

Голи: Боніфасе, 18, 53, Та, 45+6.

Баєр: Градецькі – Коссуну (Станішич, 81), Та, Тапсоба – Фрімпонг (Артур, 70), Паласіос (Андріх, 70), Джака, Гримальдо – Гофманн (Гложек, 81), Вірц – Боніфасе (Пуерта, 88).

Боруссія М: Омлін – Фрідріх, Ітакура (Ульріх, 89), Вебер – Онора (Боржес Санчес, 80), Вайгль, Нойгаус (Райц, 67), Скаллі – Нгуму (Хак, 67), Плеа – Чванчара (Ранос, 79).

Попередження: Боніфасе (16), Чванчара (45), Та (45), Фрімпонг (45), Ітакура (45).